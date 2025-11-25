В Таганроге начался прием заявлений от пострадавших после атаки БПЛА
В Таганроге начали принимать заявления от пострадавших после атаки БПЛА. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Пункт работает по адресу: ул. Морозова, 8.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в результате ночной атаки беспилотников в Таганроге погибли три мирных жителя, еще 10 человек пострадали. По данным главы администрации Таганрога Светланы Камбуловой, в результате атаки также повреждены два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17.
В границах поврежденных домов введен локальный режим чрезвычайной ситуации. По этим адресам сейчас работают саперы.