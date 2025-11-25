В Таганроге из-за атаки дронов повреждения получили трамвайные рельсы

В Таганроге в результате атаки беспилотников повреждена трамвайная инфраструктура. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канала главы Таганрога Светланы Камбуловой Фото: Telegram-канала главы Таганрога Светланы Камбуловой

По данным властей, дронами ущерб был нанесен рельсам и контактной сети в районе улицы Инструментальной. Из-за этого трамваи №№ 8, 9, 4, 6, 1 ходят до остановки «Депо».

«Рекомендуем заранее скорректировать маршруты передвижения и пользоваться альтернативными видами транспорта. Мы делаем все возможное для скорейшего восстановления нормальной работы трамвайного движения», - говорится в сообщении главы города.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Таганроге на адресах Итальянский, 16 и Свободы, 28 работают саперы. В результате атаки были повреждены два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17. В границах поврежденных домов введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

Константин Соловьев