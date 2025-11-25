В Таганроге на месте падения БПЛА ввели режим ЧС

В Таганроге ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в границах домов и учреждений, где нанесен ущерб после падения беспилотников сегодня ночью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Светлана Камбулова.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Режим ЧС действует в пределах следующих адресов: пер. Итальянский, 16 и ул. Свободы, 28.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате ночной атаки беспилотников в Таганроге погибли три мирных жителя, еще 10 человек пострадали. По данным главы администрации Таганрога Светланы Камбуловой, в результате атаки также повреждены два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17. В границах поврежденных домов введен локальный режим чрезвычайной ситуации. По этим адресам сейчас работают саперы.

Мария Хоперская