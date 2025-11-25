В Таганроге на улицах Итальянской и Свободы работают саперы

В Таганроге на адресах Итальянский, 16 и Свободы, 28 работают саперы. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Если вам нужно пройти или проехать рядом, рекомендуется соблюдать все указания сотрудников и быть внимательными к возможным предупреждениям», — говорится в сообщении.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате ночной атаки беспилотников в Таганроге погибли три мирных жителя, еще 10 человек пострадали. По данным главы администрации Таганрога Светланы Камбуловой, в результате атаки также повреждены два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад №17. В границах поврежденных домов введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

Константин Соловьев