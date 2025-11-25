На Ставрополье два человека пострадали в результате опрокидывания машины
В Кочубеевском округе на трассе «Казьминское-Васильевский» в результате съезда с дороги автомобиля пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю
Предварительно, накануне днем, 24 ноября, 18-летняя водитель автомобиля Chevrolet Cruze превысила скорость и не справилась с управлением. В результате происшествия водитель и 18-летний пассажир были госпитализированы в больницу города Невинномысска.
Установлено, водитель, местная жительница, получила водительское удостоверение около месяца назад, за это время уже привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.