За сутки в Свердловской области потушили 20 пожаров

За последние сутки на территории Свердловской области потушили 20 пожаров, 10 из них произошли в жилом секторе, сообщили в региональном МЧС. В результате возгораний пострадали два человека, два погибли, пятерых удалось спасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В садовом товариществе «Ромашка-64» в Верхней Пышме в пожаре на площади 120 кв. м сгорели надворные постройки и строительные материалы. Один житель был госпитализирован, пожар ликвидировали за 70 минут. В пятиэтажке на улице Огнеупорщиков огонь повредил имущество на 20 кв. м. На месте были обнаружены два погибших.

В селе Быньги на улице Полевая горел частный дом на 120 кв. м, пожар потушили за 40 минут. В квартире 25-этажного дома на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге огонь повредил имущество на 6 кв. м: спасено пятеро человек, 30 эвакуировались самостоятельно, пострадал хозяин квартиры. В Талице на улице Ленина пожар повредил перекрытие частного дома на площади 2 кв. м, его ликвидировали за четыре минуты.

В 10% случаев возгорания случились из-за неосторожного обращения с огнем, еще 10% — при курении. В 15% случаев пожары произошли из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Ирина Пичурина