Сосед по коммуналке украл два велосипеда у жителя Петербурга в районе Обухово

Петербургская полиция задержала похитителя велосипедов в Невском районе города. Пострадавшим оказался житель одной из коммунальных квартир в доме 5 по 2-му Рабфаковскому переулку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, информация о краже двух велосипедов марки Fizard поступила в правоохранительные органы 15 ноября в 19:50. С заявлением обратился 26-летний мужчина, который рассказал о краже СИМ из своей комнаты в коммуналке.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). 23 ноября в ходе оперативно-разыскных мероприятий опергруппой угрозыска возле дома, где было совершено хищение, по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 51-летний сосед пострадавшего. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, отметили в полиции.

Андрей Цедрик