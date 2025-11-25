В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика сняли ограничения на полеты

Аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика работают в штатном режиме после ночных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Ограничения на работу аэропорта Геленджика ввели в 21:40, на работу авиагавани Краснодара — в 22:00, а в 00:46 запретили прилет и вылет самолетов в терминале Сочи. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Геленджика готов к обслуживанию рейсов с 08:30, а Краснодара — с 09:00.

По данным Минобороны, над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря суммарно сбили 192 беспилотника в течение прошедшей ночи. В Новороссийске во время атаки украинских беспилотников травмы получили четыре человека. Фрагменты БПЛА, упавшего в центральной части Краснодара, повредили окна в трех зданиях.

Алина Зорина