Атаку украинских беспилотников отражают в Геленджике

В Геленджике силы ПВО отражают налет вражеских БПЛА, сообщает мэр города-курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Глава Геленджика призвал жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности и напомнил о запрете на съемку и распространение работы средств противовоздушной обороны.

В настоящее время атаку беспилотников отражают в Новороссийске. По данным оперативного штаба Краснодарского края и мэра Новороссийска Андрея Кравченко, в городе пострадали несколько жилых домов.

София Моисеенко