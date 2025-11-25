В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил мэр Андрей Прошунин. В городе включили сирены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Гражданам рекомендовано не подходить к окнам и искать убежище. Если вы на улице, укройтесь в подвалах или цокольных этажах ближайших зданий.

Власти подчеркивают, что использование автомобилей в качестве укрытия опасно и неэффективно. Также не рекомендуется прятаться у стен многоквартирных домов.

Жителей просят не снимать и не публиковать в соцсетях работу ПВО, БПЛА, специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов атаки.

Для экстренной связи с оперативными службами можно звонить по номеру 112.

Наталья Решетняк