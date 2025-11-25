Атака БПЛА в Новороссийске: повреждены четыре квартиры, есть пострадавший

В Новороссийске в ходе атаки беспилотников пострадали два многоэтажных дома, сообщает мэр города Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В результате падения осколков БПЛА повреждения получили четыре квартиры в двух МКД на 11 и 12 этажах, по словам главы города. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают оперативные службы, специалисты ликвидировали возгорание в одном из помещений. Ранее сообщалось, что при падении фрагментов беспилотника пострадали автомобили, припаркованные во дворе жилого дома.

Один житель Новороссийска получил осколочное ранение во время падения осколков дрона по частному дому, о чем также заявил мэр города. Мужчине оказывается необходимая помощь в медицинском учреждении.

Отражение атаки БПЛА в Новороссийске продолжается. Тревога объявлена в Туапсинском округе и в Геленджике. По информации Министерства обороны России, с 20:00 до 23:00 24 ноября над Черным морем сбили 17 беспилотников, три БПЛА ликвидировали над Крымом и один над Краснодарским краем.

София Моисеенко