В Туапсе продолжается отражение атаки БПЛА

В Туапсе продолжается отражение атаки украинских беспилотников, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

Жителям рекомендовано отойти от окон и принять меры безопасности. Власти также просят не снимать и не выкладывать в социальные сети фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки и действий специальных и оперативных служб.

Сергей Бойко подчеркнул, что эти меры необходимы для безопасности граждан и эффективной работы служб.

В Новороссийске третий час отражают атаку БПЛА. В настоящий момент известно об одном раненом мирном жителе.

Наталья Решетняк