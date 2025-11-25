Накопления тамбовчан по программе долгосрочных сбережений достигли 1,9 млрд

Вклады жителей Тамбовской области в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигли 1,9 млрд руб. При этом за девять месяцев 2025 года в регионе заключили с негосударственными пенсионными фондами 26,3 тыс. договоров долгосрочных сбережений на 627 млн руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Программа долгосрочных сбережений стартовала в России в 2024 году. Ее операторами выступают негосударственные пенсионные фонды. На сегодня к программе присоединилось 35 из 38 фондов, представленных на российском финансовом рынке.

С начала 2025 года жители Черноземья вложили в ПДС 6,5 млрд руб.

Юрий Голубь