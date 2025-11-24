В Краснодаре обновили проезд к медицинским учреждениям на улице Красных Партизан

В Краснодаре завершили ремонт проезда к медицинскому кластеру в районе ул. Красных Партизан, обновив около 250 м дороги. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Работы включали восстановление проезжей части и тротуара, благоустройство парковочных зон, установку дорожных знаков и разметки. Также был произведен монтаж искусственных разделителей потоков движения.

Отремонтированный участок обеспечивает доступ к Краевой клинической больнице №2, Микрохирургии глаза им. академика С.Н.Федорова и госпиталю МВД. Работы начались в октябре и выполнены с опережением сроков по обращениям жителей и пациентов.

Ранее в рамках краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» была обновлена улица Красных Партизан на участке от ул. Тургенева до ул. 2-й Линии.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в Краснодаре за 2023–2024 годы завершили ремонт дорог на 105 участках общей протяженностью более 152 км. Работы велись в рамках федеральных, региональных программ и за счет городского бюджета.

Анна Гречко