Адыгея получит 181 млн рублей на повышение зарплат бюджетникам

Правительство распределило федеральные дотации на компенсацию дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников бюджетной сферы. Республика Адыгея получит 181,2 млн руб., следует из распоряжения кабмина.

Всего на эти цели предусмотрено 14 млрд руб., которые направят 33 регионам с высокой долей социально ориентированных расходов. Помимо Адыгеи, в перечень вошли Бурятия, Мордовия, Тыва, Хакасия, ряд регионов Сибири, Поволжья и Северного Кавказа, включая Алтайский, Забайкальский и Ставропольский края, а также Астраханская, Костромская, Орловская, Псковская, Томская и Ульяновская области.

Средства предназначены для обеспечения своевременной выплаты заработной платы в январе–феврале 2026 года с учетом повышения минимального размера оплаты труда. Премьер-министр Михаил Мишустин охарактеризовал решение как механизм, гарантирующий исполнение социальных обязательств и поддерживающий достижение целевых показателей национального развития.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России сообщала, что с 1 января 2026 года повышение МРОТ отразится почти на 5 млн работников. В 2025 году рост нижней планки оплаты труда, согласно профсоюзам, затронул 4,2 млн человек.

Вячеслав Рыжков