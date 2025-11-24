Наука в цене

Общий призовой фонд Научной премии «Сбера» в 2025 году вырос более чем на треть по сравнению с предыдущими тремя сезонами и теперь составит 108 млн руб. Это решение подчеркивает растущую поддержку науки и ее ключевую роль в формировании будущего России. Об этом стало известно в ходе международной конференции AI Journey.

Размер вознаграждения для победителей вырос во всех номинациях. В трех основных номинациях — «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная» — лауреаты получат по 30 млн руб. каждый.

Премия для молодых ученых в номинациях «AI в науке» увеличилась до 5 млн руб. Кроме того, ученые, использующие искусственный интеллект для научных открытий, получат 1 млн руб. на облачные вычисления.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка:

— Наша задача — дать ученым все возможности, чтобы их открытия находили применение в России и служили на благо развитию нашей страны. Для нас принципиально важно поддерживать и состоявшихся ученых, и молодых исследователей, которые только начинают свой большой путь в химии, биологии, физике, математике и других дисциплинах. Сегодня именно наука является основой технологического суверенитета страны и гарантией ее успешного будущего. Научная премия «Сбера» становится символом высокого признания среди научного сообщества, вдохновляющим ученых на новые достижения и открытия.

Ученые советы номинаций премии возглавляют академики Российской академии наук, что обеспечивает высочайший уровень оценки достижений.

Номинацию «Науки о жизни» курирует ученый совет под руководством Ольги Донцовой, академика и члена президиума РАН, заведующей кафедрой химии природных соединений МГУ. Эта область охватывает биологию, медицину и сельскохозяйственные науки, что напрямую влияет на качество жизни людей.

Ученый совет номинации «Цифровая вселенная» возглавил Дмитрий Трещёв, академик РАН, директор Математического института им. В. А. Стеклова РАН. Сюда входят математика, компьютерные науки, искусственный интеллект и машинное обучение — ключевые драйверы развития современной экономики и технологий.

Руководство ученым советом в номинации «Физический мир» взял на себя Алексей Хохлов, академик РАН, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов МГУ. Номинация поддерживает фундаментальные науки: физику, химию, астрономию, науки о Земле и технические науки, необходимые для глубокого понимания нашего мира.

Применение искусственного интеллекта в научных исследованиях кандидатов на премию оценивает экспертный совет под руководством члена-корреспондента РАН, ректора Университета Иннополис Александра Гасникова.

Сопредседатели комитета премии — президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий академик РАН Александр Кулешов.

В состав комитета в этом году также вошли лауреаты премии прошлых лет академики РАН Юрий Оганесян и Сергей Лукьянов, представители Сбербанка Александр Ведяхин, Андрей Белевцев и Альберт Ефимов, а также академик РАН Валентин Пармон.

Научная премия «Сбера» отмечает ученых, работающих в России, за их выдающиеся фундаментальные достижения за последнее десятилетие и созданный задел для будущих открытий. Для молодых исследователей в возрасте до 36 лет предусмотрены специальные номинации «AI в науке». В них отмечаются яркие достижения, полученные за последние пять лет с применением искусственного интеллекта по направлениям основных номинаций премии.

Право номинировать кандидатов имеют приглашенные «Сбером» российские научные, исследовательские и образовательные организации, технологические компании, а также ведущие ученые и лауреаты прошлых лет. Заявки рассматривают эксперты из академического сообщества, а лауреатов определяет комитет из авторитетных ученых, специалистов разных областей науки и представителей высокотехнологичных компаний. Победителей наградят 9 декабря 2025 года в Москве на торжественной церемонии. Прямая трансляция будет доступна на сайте премии.