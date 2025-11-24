Прокуратура проверит падение ребенка с четвертого этажа недостроя в Ялте

В Ялте 14-летний мальчик упал с четвертого этажа недостроенного здания на улице Мухина. Прокуратура Крыма организовала проверку обстоятельств происшествия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел 23 ноября. Пострадавший ребенок был госпитализирован и сейчас находится в медицинском учреждении. По данным ведомства, семья подростка не состоит на профилактических учетах.

В рамках проверки прокуратура выяснит причины случившегося и оценит действия родителей по выполнению обязанностей в воспитании несовершеннолетнего. Также будет проанализировано соблюдение законодательства в области предотвращения безнадзорности и правонарушений среди детей. Дополнительно сотрудники прокуратуры проверят, выполняются ли требования закона по ограничению доступа граждан к недострою.

Алина Зорина