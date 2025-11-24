Спрос на жилье на Кубани за год вырос на 17%

Спрос на размещение в Краснодарском крае по итогам десяти месяцев 2025 года продемонстрировал рост на 17% в годовом выражении. По данным сервиса «Туту», которые приводит Бизнес ФМ Краснодар, средний чек за проживание увеличился на 37%, достигнув 22,9 тыс. руб., сообщил директор по развитию отельного направления платформы Юрий Вьюшин.

Основной поток бронирований — 81% — пришелся на морские курорты региона. Лидером остается Сочи, на долю которого пришлось 32% размещений. Наиболее востребованным форматом остаются гостиницы, спрос на которые увеличился на 21%. При этом отмечен рост интереса к кемпингам — их бронь увеличилась на 39%.

Вячеслав Рыжков