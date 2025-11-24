Суд на Кубани взыскал с бухгалтеров СИЗО 9,5 млн рублей

Краснодарский краевой суд удовлетворил требование регионального управления ФСИН о взыскании 9,5 млн руб. с бывших бухгалтеров следственного изолятора №2 в Армавире Лилии Катковой и Юлии Толчеевой. Как следует из материалов, размещенных в базе ГАС «Правосудие», в 2017–2022 годах сотрудники учреждения снимали наличные через банкоматы и не передавали средства в кассу, что, по мнению ведомства, создало условия для хищения бюджетных средств, пишет «Ъ».

Финансовые нарушения стали предметом уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Следствие оценило ущерб бюджету в 90 млн руб. Сейчас дело рассматривается в Армавирском городском суде, где в качестве обвиняемых проходят Лилия Каткова и бывший главный бухгалтер учреждения Ирина Мещерякова. По версии следствия, денежные средства переводились на сторонние счета с целью последующего присвоения, а наличные, полученные сотрудницами, не отражались в кассе. Обвинение утверждает, что для сокрытия операций бухгалтерская документация корректировалась задним числом.