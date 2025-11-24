Севастопольские хозяйства потеряли до 30% виноградного урожая из-за заморозков

Севастополь фиксирует значительное снижение урожайности винограда после апрельско-майских заморозков и града. Несмотря на потери, качество собранной ягоды эксперты оценивается как высокое, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент сельского хозяйства региона.

По итогам сезона урожай составил 21 тыс. т: 0,12 тыс. т столовых сортов и 20,88 тыс. т технических. В 2024 году показатель был выше — 24,4 тыс. т. Власти отмечают, что неблагоприятная весна сменилась засушливым летом, что привело к резким перепадам вегетации и неоднородности роста лозы.

Сбор начался 12 августа и традиционно завершится в ноябре. Виноградарством в городе занимаются 40 хозяйств, культивируя около 50 технических сортов. Производство вин из ягоды нового урожая стартует до конца года, а выпуск вина в 2025 году ожидается не ниже уровня 2024-го. В прошлом году предприятия произвели 30,25 млн бутылок, что на 28,92% превышает результат 2023 года. За десять месяцев 2025 года уже изготовлено 25 млн бутылок.

Кроме того, в текущем году впервые собран учебный урожай на элитном учебно-научном полигоне Севастопольского госуниверситета — сорт «Каберне-совиньон». Полигон, созданный в 2019 году, позволяет студентам отрабатывать полный цикл виноградарства и виноделия, включая анализ почв с использованием специального оборудования и цифровых технологий проектирования виноградников.

В регионе природные условия ограничивают традиционное земледелие, и именно виноградарство является ключевой сельхозотраслью. Большая часть урожая идет на виноделие, а вместе с ним развивается и энотуризм. Терруар Севастополя сопоставляют с французскими Бордо и Бургундией, что формирует высокий спрос на местные вина и позволяет отрасли адаптироваться даже к климатическим рискам.

Анна Гречко