«Красный котельщик» установил исторический максимум по прибыли в 2025 году

Таганрогский завод «Красный котельщик» достиг исторического максимума чистой прибыли в 3,9 млрд руб. за девять месяцев 2025 года. Об этом сообщает издание «Город N» со ссылкой на портал корпоративной отчетности.

По данным аналитиков, такого результата предприятие не показывало даже по итогам полного года. Выручка завода также обещает стать рекордной.

Согласно информации «Спарк-Интерфакс», за девять месяцев выручка составила 15,9 млрд руб. В 2024 году доходы компании выросли на 69% до почти 18 млрд руб.

Генеральный директор завода Михаил Клугман связал рост со стабильной загрузкой предприятия. В портфеле заказов увеличилась доля продукции для атомной отрасли. Этой осенью завод заключил контракт стоимостью 4,9 млрд руб. на изготовление двух котлов-утилизаторов.

«Принятая в 2023 году Генеральная схема развития энергетики России до 2042 года, предполагающая модернизацию оборудования, строительство новых тепловых электростанций и новых энергоблоков АЭС, обеспечивает завод заказами не менее чем на 90%»,— отметил господин Клугман. Еще 10% поступает из стран бывшего СНГ и дружественных государств.

Валентина Любашенко