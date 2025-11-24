Пожар в районе Михайловского Перевала локализовали на площади 10 га

Лесной пожар в районе села Михайловский Перевал локализовали на площади 10 га. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возгорание в районе Геленджика сотрудники формирования ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» локализовали около 13:30. Сейчас спасатели тушат огонь.

Ранее министерство сообщало, что площадь лесного возгорания в поселке Синегорск Абинского района увеличилась до 7,5 га. Распространению огня на территории способствует ветер.

Алина Зорина