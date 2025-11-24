Инфляция в Ростовской области снизилась до 8,2%

Годовая инфляция в Ростовской области в октябре снизилась до 8,2% с 8,4% месяцем ранее. Региональный показатель превышает уровень по Южному федеральному округу (8,1%) и общероссийский (7,7%). Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Южного ГУ Банка России.

По информации ведомства, продукты питания и услуги дорожали быстрее потребительской корзины в целом, тогда как непродовольственные товары росли в цене значительно медленнее.

Годовой рост цен на продовольствие замедлился до 11,3% с 11,7% в сентябре. Максимальное удорожание зафиксировано по чаю, кофе и какао — на 18,9%, сыру — на 18%, рыбопродуктам — на 16,3%, общественному питанию — на 15,7%. Яйца стали исключением, подешевев за год на 17,4%.

Рост цен на непродовольственные товары ускорился до 4,3% с 4% в сентябре. Бензин подорожал на 16,3% из-за снижения производства топлива на фоне ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и роста спроса во время полевых работ. Печатные издания выросли в цене на 10,5%, медицинские товары — на 7,9%, парфюмерия и косметика — на 7,2%.

Товары длительного пользования, наоборот, подешевели: триммеры — на 7%, дрели — на 4,6%, ноутбуки — на 4,5%, смартфоны — на 3,5%.

Рост цен на услуги замедлился до 9% с 9,3% в сентябре. Бытовые услуги подорожали на 13,9%, медицинские — на 13,2%, образовательные — на 12,2%.

«Базовая инфляция в регионе снизилась с 8,6 % в сентябре до 8,2% в октябре»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко