С начала года на Кубань ввезли 719 тысяч т импортных овощей

За десять месяцев 2025 года в Краснодарский край ввезли около 719 тыс. т импортных овощей. Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основными поставщиками являются Египет, Турция и Израиль. Египет лидирует по объемам импорта — 566,8 тыс. т. На втором месте Турция с показателем 100,2 тыс. т, за ней следует Израиль, который поставил 37,7 тыс. т овощей. Наиболее востребованными позициями стали картофель — 510,6 тыс. т, лук — 47,5 тыс. т и томаты — 37,9 тыс. т.

По результатам карантинного фитосанитарного контроля выявили 108 случаев обнаружения карантинного объекта в импортной продукции. Две партии уничтожили, 96 подвергли обеззараживанию и 10 вернули поставщикам.

Алина Зорина