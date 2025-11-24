В Краснодаре за неделю эвакуировали 417 автомобилей

За прошедшую неделю с 17 по 23 ноября в Краснодаре эвакуировали 417 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Автомобили отвезли на специальную стоянку. Чаще всего их эвакуировали с улиц: Коммунаров, Красной, Бабушкина, Буденного, Головатого, Янковского, Мира, Рашпилевской и Постовой.

С 10 по 16 ноября в краевой столице на спецстоянку отправили 425 транспортных средств. По данным департамента, с января 2025 года в Краснодаре эвакуировали около 15,9 тыс. машин.

Алина Зорина