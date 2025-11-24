В Краснодаре новые выделенные полосы появятся при условии финансирования

Власти Краснодара намерены в первом полугодии 2026 года определить участки улично-дорожной сети, на которых появятся новые полосы для общественного транспорта, при условии наличия финансирования в городском бюджете. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В октябре 2025 года в Краснодаре уже продлили выделенную полосу по ул. Северной — от Садовой до Ломоносова на 1,5 км в обоих направлениях. По состоянию на ноябрь общая протяженность специальных полос для общественного транспорта достигла 26 км, что составляет 58% от планового показателя, установленного городской программой до 2034 года.

В январе 2025 года в мэрии Краснодара заявляли, что протяженность выделенных полос составляла 54% от плана.

Анна Гречко