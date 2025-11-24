Директора спортшколы в Адыгее будут судить за злоупотребление полномочиями

В Майкопе завершено расследование уголовного дела в отношении директора спортивной школы, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Адыгее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, сотрудница учреждения, работавшая на двух должностях инструктора-методиста и тренера-преподавателя, подала заявление об увольнении. Однако директор не уволил женщину, а предложил ей формально оставаться в штате для получения заработной платы, которую планировал использовать на нужды учебного заведения.

С августа 2023 года по 14 августа 2025 года руководитель спортшколы вносил в табель учета рабочего времени ложную информацию о выполнении работником трудовых обязанностей. Начисленную зарплату директор похищал и тратил по собственному усмотрению.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Майкопа, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анна Гречко