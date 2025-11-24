На Дону ушла из жизни мать-героиня Надежда Осяк

В Ростове-на-Дону скончалась супруга протоиерея Иоанна Осяка, мать-героиня Надежда Осяк. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

В 2025 году президент России вручил Надежде Осяк почетное звание «Мать-героиня» за выдающиеся заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Надежда и ее супруг Иоанн вырастили и воспитали 18 детей.

Глава города выразил глубокие соболезнования семье Надежды.

Наталья Белоштейн