В Краснодаре проверят системы оповещения

Завтра, 25 ноября, в 11:00 в Краснодаре пройдет плановая проверка систем оповещения населения. Об этом сообщает ЕДДС города.

Во время проверки задействуют только сирены, установленные в 2025 году в разных районах краевого центра. Это необходимо для того, чтобы проверить исправность работы нового оборудования и готовность систем к работе.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие во время проверки. Также рекомендуется поделиться этой информацией с близкими и соседями.

Алина Зорина