В Приморском районе Новороссийска обновили резервную линию электроснабжения

На улице Видова в Приморском районе Новороссийска восстановили и перенесли две кабельные линии электроснабжения. Об этом сообщил и.о. замглавы по ЖКХ Рафаэль Бегляров.

По словам Рафаэля Беглярова, компания «ТЕАМ» переложила старую линию электроснабжения протяженностью 200 м на новую и доступную для обслуживания трассу. Работы проводились для повышения качества надежности подачи электричества жителям ряда домов на улице Видова: №212, 214, 153к1, 153к2 и 220.

«Теперь в случае нештатных отключений резервная линия позволит в короткие сроки обеспечить энергоснабжение указанных домов»,— пишет и.о. заместителя главы по вопросам ЖКХ в своем Telegram-канале.

София Моисеенко