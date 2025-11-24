На «Роза Хутор» обозначили вектор развития санаториев будущего

В Life Balance отеле Rosa Springs 5* курорта «Роза Хутор» состоялась III Ежегодная конференция «Технологии для санатория будущего. Превентивная медицина и антистресс». Организаторами выступили Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья и отель Rosa Springs.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Мероприятие стало ключевой дискуссионной площадкой для специалистов превентивной медицины, отельеров, руководителей здравниц, сомнологов, маркетологов, разработчиков wellness-технологий. На протяжении трех дней участники обсуждали тренды, тестировали инновации, формировали новый профессиональный взгляд на развитие индустрии здоровья.

Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов отметил: главная цель отрасли сегодня — внедрение превентивной медицины в стандарт санаторного лечения. Интерес специалистов к этому направлению продолжает расти.

В программе первого дня эксперты представили исследования и подходы, которые уже сегодня формируют будущее wellness-индустрии. Основатель и руководитель Международного института интегральной превентивной и антивозрастной медицины PreventAge Андрей Гострый рассказал о влиянии окружающей среды и эндокринных дизрапторов на мужское здоровье и превентивных мерах, способных снизить риски. Главный врач клиники Rosa Springs Елена Сидорова представила успешные кейсы внедрения превентивных протоколов. Диана Эксузян-Хостикоева рассказала о маркетинговой модели Life Balance, основанной на пяти направлениях: Medical, Mental, Body, Beauty и Food Balance.

Маркетинговый блок продолжили выступления основателя креативного digital-агентства DEEP Татьяны Самсоновой о продвижении высокотехнологичных антистресс-гаджетов и Юлии Диец, директора по маркетингу бренда Biogena, о роли коммуникаций в формировании доверия к превентивным решениям. Сомнолог Роман Бузунов рассказал о растущем интересе к «сонному туризму» и отметил: спрос на решения для улучшения сна увеличивается по всей стране.

Тему мониторинга здоровья развили Наталия Куприянова (клиника «Кивач») и Фёдор Исаев (курорт «Мрия»). Эксперты представили инструменты оценки треков старения и рассказали о модели управления биовозрастом как драйвере развития курортной медицины. Профессор Анатолий Скальный, основатель научной школы биоэлементологии, говорил о «зелёных зонах» как перспективном направлении развития здравниц. Он отметил, что 70% состоятельных путешественников сегодня выбирают релакс-ретриты и программы цифровой детоксикации.

Помимо деловой части, участники приняли участие в практических сессиях. Среди них:

кулинарный мастер-класс от шеф-повара ресторана «Эдельвейс» при отеле Rosa Springs Николая Ермохина, чья команда поваров вошла в ТОП-5 лучших ресторанов здравниц страны в 2025 году;

неинвазивная диагностика «Трекер здоровья» от экспертов клиники Rosa Springs;

антистресс-программы с арт-терапией, медитацией, дегустациями;

церемония открытия санатория «Кристалл».

Конференция показала: санаторий будущего — гибридная модель, основанная на превентивной медицине, персонализированных программах, цифровых технологиях, мониторинге биомаркеров и научно доказанных антистресс-подходах.

«Санаторно-курортная отрасль находится на пороге серьёзных изменений. Мы видим устойчивый интерес гостей к персонализации и превентивным технологиям. Для нас было важно создать площадку, где профессионалы могут обсудить практические решения и инновации. Благодарю экспертов за глубокие дискуссии и готовность развивать концепцию Life Balance вместе с нами», — отметила генеральный менеджер отеля Rosa Springs Елена Мосийчук.

Участники подчеркнули: главным преимуществом здравниц нового поколения становится сочетание медицинской экспертизы, технологичных решений и заботы об эмоциональном состоянии гостей.

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

