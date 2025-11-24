Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 5 га

Пожар в лесном массиве Геленджика распространился на 5 га. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В селе Михайловский Перевал под Геленджиком зафиксировали возникновение лесного пожара утром 24 ноября. Около восьми часов утра ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» заявлял, что площадь возгорания в Пшадском участковом лесничестве составила примерно 0,7 га, но огонь распространился сильнее из-за порывистого ветра, как пояснили в Минприроды региона.

Лесной пожар также тушат в Синегорске Абинского района, площадь возгорания увеличилась до 7,5 га. В Минприроды подчеркнули, что к очагам пожаров наращиваются силы и средства лесопожарного центра для оперативной локализации и тушения.

София Моисеенко