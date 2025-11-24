Житель Аксая может получить 20 лет за хранение наркотиков

В Аксае Ростовской области полицейские задержали 41-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО

По информации ведомства, задержание произошло в рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2025». При обыске в частном доме подозреваемого сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 30 полимерных пакетов с растительным веществом зеленого цвета и 5 пакетов с порошкообразным веществом белого цвета. Также были найдены несколько электронных весов и 14 мотков изоленты.

Экспертиза установила, что в изъятых пакетах находились наркотические вещества: марихуана массой более 30 гр., метадон массой более 45 гр. и героин массой более 260 гр.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и пунктом «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Подозреваемый заключен под стражу.

Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до двадцати лет.

Валентина Любашенко