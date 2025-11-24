Менеджер фирмы похитил 3,3 млн рублей по поддельным чекам в Новороссийске

Житель Новороссийска несколько лет предоставлял в бухгалтерию организации поддельные чеки о покупке товаров, тем самым зарабатывая себе капитал. Как сообщили в пресс-службе полиции Кубани, теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, 60-летний новороссиец являлся менеджером коммерческой фирмы и должен был осуществлять закупки некоторых товаров. Перед начальством он завышал стоимость и количество товаров, но не приобретал их на выделенные от компании деньги. В бухгалтерию мужчина предоставлял недействительные чеки по приобретению пластиковых тар для предприятия.

Менеджер за несколько лет работы в компании успел похитить около 3,3 млн руб. Все денежные средства он потратит по собственному усмотрению.

В отношении 60-летнего жителя Новороссийска возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

София Моисеенко