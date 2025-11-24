Трех несовершеннолетних жителей Пятигорска обвинили в убийстве

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех несовершеннолетних жителей Пятигорска, обвиняемых в групповом убийстве по предварительному сговору (пп. «ж», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 17 марта 2025 года у троих несовершеннолетних обвиняемых, их знакомого, не достигшего 14-летнего возраста, и 20-летнего местного жителя в парке Кирова в Пятигорске произошел конфликт на почве противоправных действий последнего по отношению к несовершеннолетней.

«В ходе потасовки малолетний нападавший распылил парню в лицо газовый баллончик, а остальные соучастники нанесли потерпевшему многочисленные удары руками и ногами в область головы и туловища. В последующем один из обвиняемых сдавил шею потерпевшего. От полученных телесных повреждений парень скончался на месте», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу.

С учетом позиции прокурора не подлежащий привлечению к уголовной ответственности малолетний нападавший помещен в центр временного содержания.

Наталья Белоштейн