«Автодор»: Новороссийск, Геленджик и Анапа становятся курортами одного дня

Города Черноморского побережья, такие как Анапа, Геленджик и Новороссийск, обретают новый туристический статус как курорты одного дня Об этом сообщили в ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

По данным госкомпании, после открытия новой скоростной трассы А-289 у жителей Кубани, Адыгеи и других регионов России появилась возможность ездить на Черноморское побережье на выходные. Из станицы Марьяновской по дороге А-289 можно доехать до центра Анапы за полтора часа, а от трассы М-4 «Дон» через Западный обход Краснодара поездка займет около двух часов, такие данные приводит «Автодор».

«Популярность новой скоростной трассы А-289 в Краснодарском крае неуклонно растет. А вместе с этим известные всем приморские города юго-западной части Кубани приобретают новый для себя статус курорта одного дня»,— сообщает «Автодор» в Telegram-канале.

София Моисеенко