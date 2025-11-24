На Дону частные инвестиции в образование строителей выросли до 60 млн рублей

Трудоустройство выпускников строительных специальностей в Ростовской области за три года выросло с 43,2% до 51,7%. Об этом сообщил Domostroydon.ru со ссылкой на заместителя министра образования региона Сергея Федорова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам господина Федорова, такой результат обеспечила уникальная модель сотрудничества между образованием, властью и бизнесом. Флагманом системы стал образовательно-производственный кластер на базе Ростовского строительного колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Первоначально планировалось привлечь 25 млн руб. частных инвестиций, однако интерес бизнеса превзошел ожидания — сумма вложений достигла 60 млн руб.

«На эти средства создано 17 современных лабораторий. Студенты проходят полный цикл подготовки совместно с мастерами предприятий — от проектирования до практических строительных работ. Это позволяет выпускникам приходить на стройплощадки уже с готовым профессиональным опытом»,— пояснил замминистра.

Валентина Любашенко