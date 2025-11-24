Уголовное дело по убийству юноши бандой подростков поступило в суд Пятигорска

По факту убийства 20-летнего Егора Черемыслова в парке Кирова в Пятигорске прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение и направила дело в городской суд, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Трое несовершеннолетних жителей Пятигорска обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и хулиганстве с применением предметов в качестве оружия.

Инцидент произошел 17 марта 2025 года: обвиняемые и малолетний знакомый, не подлежащий уголовной ответственности, спровоцировали конфликт с 20-летним парнем после его противоправного поведения в отношении малолетней девочки. В ходе потасовки малыми наносились удары руками и ногами по голове и телу потерпевшего, один из обвиняемых сдавил ему шею. От полученных телесных повреждений юноша скончался на месте.

Следствие установило, что мальчик 12 лет применил газовый баллончик против потерпевшего, другой 14-летний подросток сдавил шею, приведшую к смерти, а двое других наносили удары и оскорбляли убитого, наносили на тело надписи маркером. После происшествия тело нашли с многочисленными ударами, ссадинами, ушибами, закрытым переломом носа и следами удушения. Один из обвиняемых арестован и содержится под стражей, малолетний помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, еще один обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.

Это дело вызвало широкий резонанс в регионе — нападение было в месте с высокой проходимостью, очевидцы и родственники жертвы критиковали работу правоохранителей за начальные замедления в поиске свидетелей. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы по статье об убийстве и хулиганстве с применением насилия и оружия группой лиц. Судебное разбирательство начнется в ближайшее время в Пятигорском городском суде.

Станислав Маслаков