На Дону вдвое снизился объем выдачи ипотечных кредитов на ИЖС

В январе-сентябре 2025 года в Ростовской области объем выдачи банками ипотечных кредитов на покупку или строительство индивидуальных жилых домов (ИЖС) снизился на 57,8% год к году, составив 11,9 млрд руб. Об этом сообщил «Эксперт. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы Южного ГУ Банка России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Данные за сентябрь 2025 года по региону показывают снижение, хотя и не такое значительное, как в предыдущем году. В этот период в области кредитов на ИЖС выдано на 1,7 млрд руб., что на 41,2% меньше, чем годом ранее.

Регулятор объясняет сокращение объема увеличением адресности льготных ипотечных программ и повышенными ставками по рыночной ипотеке.

Наталья Белоштейн