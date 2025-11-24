В Дагестане задержали Mercedes с поддельными документами

В Махачкале полицейские задержали автомобиль Mercedes-Benz с поддельными номерами и документами, который находился в розыске по делу о неуплате таможенных платежей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Инспекторы остановили машину на проспекте Имама Шамиля. За рулем находился 31-летний житель Кумторкалинского района. Проверка показала, что автомобиль разыскивает Краснодарская таможня Южного таможенного управления по статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных сборов).

Водитель предъявил свидетельство о регистрации транспортного средства Киргизии, однако документ оказался недействительным. Выяснилось, что машина была зарегистрирована в Абхазии. Государственный номер также оказался фальшивым.

Уточняется, что в действиях гражданина усматриваются признаки преступлений по ст. 326 УК РФ (подделка идентификационного номера транспортного средства) и 327 УК РФ (изготовление поддельных документов).

Константин Соловьев