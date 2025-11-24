В Новороссийске свыше 8 тысяч человек остались без воды
На территории Новороссийска снизили подачу водоснабжения на 35% из-за ремонтных работ на Троицком групповом водопроводе, а в части Южного района воду отключили полностью из-за произошедшей утечки. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным ресурсоснабжающей организации, утечка была обнаружена на пр. Дзержинского, 226. Для устранения порыва в зонах №27А и №27 частично приостановили подачу воды. По подсчетам «Водоканала», в настоящее время без водоснабжения находятся 8,1 тыс. человек.
- Под отключение попали жители следующих адресов:
- ул. Южная, 5, 7, 9, 9к1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
- ул. Дзержинского, 224, 226, 228, 230, 234
- ул. Бориса Пупко, 1, 3, 5, 5к1
- ул. Пионерская, 18, 43, 45
- ул. Мурата Ахеджака, 8, 16к1, 16к2
Аварийные работы будут проводиться ориентировочно до 17:00.