В Новороссийске свыше 8 тысяч человек остались без воды

На территории Новороссийска снизили подачу водоснабжения на 35% из-за ремонтных работ на Троицком групповом водопроводе, а в части Южного района воду отключили полностью из-за произошедшей утечки. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ресурсоснабжающей организации, утечка была обнаружена на пр. Дзержинского, 226. Для устранения порыва в зонах №27А и №27 частично приостановили подачу воды. По подсчетам «Водоканала», в настоящее время без водоснабжения находятся 8,1 тыс. человек.

Под отключение попали жители следующих адресов:

ул. Южная, 5, 7, 9, 9к1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

ул. Дзержинского, 224, 226, 228, 230, 234

ул. Бориса Пупко, 1, 3, 5, 5к1

ул. Пионерская, 18, 43, 45

ул. Мурата Ахеджака, 8, 16к1, 16к2

Аварийные работы будут проводиться ориентировочно до 17:00.

София Моисеенко