В Северной Осетии предотвратили взрыв газового баллона в автомобиле

В селе Чикола Ирафского района пожарные предотвратили взрыв газового баллона, находящегося в автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции РСО

На ул. Баликоева загорелся автомобиль. Когда пожарные прибыли на место происшествия, машина была полностью охвачена огнем, и существовала опасность взрыва газового баллона.

Для ликвидации возгорания от МЧС России были задействованы шесть специалистов и две единицы техники.

Наталья Белоштейн

