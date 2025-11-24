Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ростовской АЭС обновили оборудование для очистки воды

На Ростовской атомной электростанции заменили устаревшее импортное оборудование для отчистки воды от примесей на отечественный аналог. Новая установка начала функционировать в лаборатории охраны окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе АЭС.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

На предприятии отметили, что вода высокой степени очистки применяется экологами в лабораторных исследованиях. Каждый год лаборатория проводит более 5 тыс. анализов, для которых необходима эта вода.

Кроме дистиллированной оборудование позволяет получать бидистиллированную воду. Ее используют для повышения точности контроля качества воды в водоеме-охладителе атомной станции и Цимлянском водохранилище.

Наталья Белоштейн

