В Кисловодске выписали из реанимации отравившегося угарным газом ребенка

Ребенка, отравившегося угарным газом в поселке Левоберезовский в Кисловодске и помещенного в реанимацию, выписали из больницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Моисеев.

Глава Кисловодска добавил, что во время обследования помещения установлено, что хозяева накануне самовольно заменили газовое оборудование без соблюдения требований и правил эксплуатации. Это привело к нарушению обмена воздуха и накоплению опасной концентрации газа.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» вечером 19 ноября в поселке Левоберезовский угарным газом отравились пять человек, трое из них — дети.

В отделение терапии госпитализировали 64-летнего и 38-летнего местных жителей, 13-летний подростка поместили в реанимацию, а 11-летнего и годовалого пострадавших отпустили домой. Им назначили амбулаторное лечение.