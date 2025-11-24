Более восьми самовольных построек снесут в Новороссийске
Администрация Новороссийска утвердила список самовольно возведенных объектов, подлежащих сносу за счет бюджетных средств. Соответствующее постановление №5609 опубликовано на сайте мэрии города.
Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ
Согласно документу, в перечень самовольных строений на территории Новороссийска вошли более восьми объектов в разных районах города. К ним отнесли незаконно возведенные линии электропередач, объекты капитального и незавершенного строительства.
Администрация города приводит следующий список:
- Трехэтажное капитальное строение в Цемдолине, ул. Атлетическая, 7
- Самовольно возведенный объект капитального строительства в Мысхако, ул. Ленина
- Самовольно возведенный объект строительства в виде трехэтажного капитального строения с мансардой в Горном, ул. Железнодорожная, 28А
- Самовольно возведенный объект капитального строительства на ул. Кутузовская, 37
- Самовольно возведенный объект капитального строительства в виде пристройки к жилому дому в Раевской, ул. Котова, 62
- Самовольно возведенные объекты капитального строительства на ул. Менжинского/Островского, 67/7
- Самовольно возведенный объект незавершенного строительства на ул. Видова, уч. 17
- Самовольно возведенные объекты капитального строительства, линейные объекты-линии электропередач в Мысхако