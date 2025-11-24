На Дону зерновой клещ угрожает посевам озимых культур 2025 года

В Ростовской области взошло 85% посевов озимых культур. Урожай находится под контролем благодаря достаточному количеству влаги в почве и завершенной посевной кампании. Об этом «Ъ - Ростов» сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, посевная стартовала 1 сентября и закончилась в конце октября. Озимые культуры заняли около 2,9 млн га, включая 2,8 млн га пшеницы и 33 тыс. га ячменя. Все посевы обработали минеральными удобрениями.

Из-за теплой осенней погоды появился зимний зерновой клещ. «Активность вредителя может снизить будущий урожай в два раза», — пояснили в ведомстве.

В районах области высеяли сорта озимой пшеницы селекции АНЦ «Донской»: «Раздолье», «Зодиак», «Премьера», «Амбар», «Разгуляй» и «Василич». Среди популярных сортов мягкой озимой пшеницы использовались «Шеф», «Донская Степь», «Юбилей Дона», «Матрица» и «Приазовье».

«В 2025 году в Госреестр внесли два новых сорта — «Василич» и «Разгуляй». Кроме того, увеличился объем посевов отечественных сортов кукурузы до 250 га и подсолнечника до 3 тыс. га.»,— уточнили «Ъ-Ростов» в пресс-службе минсельхоза.

Валентина Любашенко