В КБР налоговые отчисления самозанятых в 2025 году составили 74,8 млн рублей
В Кабардино-Балкарии количество самозанятых граждан составило более 92 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным властей, число предпринимателей кратно возросло с момента принятия регионального закона о специальном налоговом режиме. Так, в 2020 году самозанятых было зарегистрировано немного больше 1,5 тыс. человек. Вместе с увеличением количества самозанятых повысился и объем налоговых отчислений. По итогам трех кварталов 2025 года он составил 74,8 млн руб.