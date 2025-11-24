Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В КБР налоговые отчисления самозанятых в 2025 году составили 74,8 млн рублей

В Кабардино-Балкарии количество самозанятых граждан составило более 92 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным властей, число предпринимателей кратно возросло с момента принятия регионального закона о специальном налоговом режиме. Так, в 2020 году самозанятых было зарегистрировано немного больше 1,5 тыс. человек. Вместе с увеличением количества самозанятых повысился и объем налоговых отчислений. По итогам трех кварталов 2025 года он составил 74,8 млн руб.

Константин Соловьев

