Ростовская область осталась на 30 строчке в рейтинге по числу занятых в МСП

В рейтинге субъектов России по уровню занятости населения в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) Ростовская область сохранила 30 место в 2024 году. Об этом сообщает «РИА Новости».

За последние три года число жителей региона, работающих в малом бизнесе, выросло на 17%. В прошлом году отмечено снижение этого показателя. В 2024 году в МСП было занято 804,3 тыс. человек (37,7%) трудоспособного населения области. Годом ранее этот показатель был на 3,2% выше — 856,5 тыс. человек.

Первые три места рейтинга по вовлеченности населения в МСП заняли Калмыкия, Санкт-Петербург и Новосибирская область. На последних его местах разместились Ингушетия, Чукотка и ЯНАО.

В Калмыкии, которая возглавляет рейтинг, более 63% трудоспособного населения заняты в секторе МСП, тогда как в регионах с самыми низкими показателями этот показатель колеблется от 10% до 20%.

Наталья Белоштейн