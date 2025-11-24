Ростовская область вошла в топ-3 по числу предложений для 14-18-летних

Южные работодатели с января по ноябрь 2025 года опубликовали свыше 2,3 тыс. вакансий для соискателей 14-18 лет с медианной зарплатой от 34,7 тыс. руб. до 186,4 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

Лидером по количеству предложений стал Краснодарский край — более 1,1 тыс. вакансий с доходом от 41,1 тыс. руб. до 190,7 тыс. руб. В Ростовской области разместили свыше 730 позиций с оплатой от 35,3 тыс. руб. до 190,4 тыс. руб. Волгоградская область предложила более 290 мест работы с зарплатой от 32,5 тыс. руб. до 177,5 тыс. руб.

Наибольший спрос на молодых специалистов отмечен в сфере «Транспорт, логистика, перевозки» — 28 вакансий. Домашний и обслуживающий персонал требовался в 26 случаях, административные сотрудники — в 25. По пять позиций предлагали в розничной торговле и сфере продаж с обслуживанием клиентов.

Рабочий персонал искали четыре компании, специалистов по маркетингу, рекламе и PR — две организации. По одной вакансии размещали в областях искусства, развлечений и СМИ, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, строительства и недвижимости.

Молодые кандидаты в резюме чаще всего указывают навыки делового общения (30 случаев), умение работать в коллективе (30) и готовность к обучению (29).

«Все зависит от профессии: в ИТ ключевые требования — технические навыки, а на позициях, связанных с коммуникацией, на первом месте — способность договариваться, выстраивать отношения и адаптироваться. Главный запрос бизнеса сегодня — это гибкость», — прокомментировала Марина Качанова, директор hh.ru на Юге и в ЦФО.

Валентина Любашенко