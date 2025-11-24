Над Черным морем сбили 20 беспилотников за ночь

В ночь на 24 ноября над акваторией Черного моря уничтожили 20 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным Минобороны, еще восемь беспилотников были сбиты над Азовским морем, девять дронов уничтожили над Краснодарским краем. Всего над регионами России этой ночью ликвидировали 93 вражеских БПЛА.

Вечером 23 ноября в Новороссийске, Геленджике и Анапе объявляли тревогу по БПЛА. Режим угрозы был снят после полуночи.

София Моисеенко